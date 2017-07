Beim Zusammenbruch eines Krans auf einer Baustelle im Süden Chinas sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere seien verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Behörden der Stadt Guangzhou mit. Ermittler versuchten die Ursache dafür herauszufinden, warum der Kran am späten Samstagabend umstürzte, hieß es in einer Online-Mitteilung. Trotz verbesserter Sicherheitsvorkehrungen kommt es auf Baustellen in China immer wieder zu Unfällen, weil die Vorschriften oftmals ignoriert werden.