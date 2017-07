Ungarns Schwimmstar Katinka Hosszu hat ihre erste Goldmedaille bei der Heim-WM in Budapest gewonnen. Die Dreifach- Olympiasiegerin triumphierte in der Duna Arena im Finale über 200 m Lagen in 2:07,00 Minuten. Ihren Weltrekord von 2015 verfehlte die "Iron Lady" aber um fast eine Sekunde. Am Tag nach ihrem Weltrekord über 100 m Freistil in der Staffel holte sich die Schwedin Sarah Sjöström ihr erstes Gold in Budapest. Olympiasieger Adam Peaty (Großbritannien) verteidigte souverän seinen Titel über 100 m Brust. Das zweite britische Gold gewann überraschend Benjamin Proud über 50 m Schmetterling.