Mercedes-Benz verabschiedet sich zum Ende der Saison 2018 aus der DTM und wird stattdessen in der Formel E an den Start gehen. Mercedes hat in bislang 26 Saisons in der Tourenwagen-Serie zehnmal die Fahrer- und 13 Mal die Teamwertung gewonnen und ist damit der erfolgreichste Hersteller in der DTM. "Mit dieser neuen Aufstellung wird Mercedes in Serien an beiden Enden des Motorsportspektrums antreten. Auf der einen Seite die Formel 1, die für Hightech-Motorsport und Wettbewerb auf höchstem Niveau steht, auf der anderen die Formel E, die den Wandel der Automobilindustrie verkörpert", so Mercedes