RB Leipzig hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gegen einen erstklassigen Gegner gewonnen. Der Tabellenzweite der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga setzte sich im Rahmen seines Trainingslagers gegen den türkischen Pokalsieger Konyaspor mit 1:0 (1:0) durch. Das Tor in Kematen in Tirol erzielte Emil Forsberg in der siebten Minute per Freistoß. Hasenhüttl hatte wie angekündigt seine Elf zur Pause einmal komplett durchgetauscht.