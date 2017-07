Der kanadische Stürmer Dane Fox verstärkt die Nürnberg Ice Tigers in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Der 23-Jährige kommt aus der unterklassigen ECHL von den Missouri Mavericks. Dort machte er in der vergangenen Spielzeit in 71 Partien 34 Toren und gab 42 Vorlagen. "Dane Fox ist ein junger, talentierter Torjäger und Spielmacher mit einem herausragenden Schuss", lobte Nürnbergs Sportdirektor Martin Jiranek. Zudem sei der Neuzugang, der in der Nachwuchsliga OHL einmal in 81 Saisonspielen 126 Scorerpunkte erreicht hatte, "noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung".