Die frühere Hochspringerin Gretel Bergmann ist im Alter von 103 Jahren in New York gestorben. Dies bestätigte ihr Sohn Gary Lambert am Mittwoch. Bergmann sei am Dienstag eines natürlichen Todes im Kreis ihrer Familie gestorben. Die in Laupheim geborene Bergmann war in den 1930er Jahren eine der weltbesten Hochspringerinnen. Ein Jahr vor den Olympischen Spielen 1936 verbesserte sie den deutschen Rekord auf 1,60 Meter. Nur weil die US-Amerikaner mit Olympia-Boykott drohten, wenn keine Juden dem deutschen Team angehören, wurde sie in die Kernmannschaft für Berlin beordert, dann aber ausgeschlossen.