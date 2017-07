Motorrad-Pilot Stefan Bradl hat seine Teilnahme am Langstreckenrennen in Suzuka wegen einer Erkrankung abgesagt. Der 27-Jährige leidet an einer Mittelohrentzündung und kann am Sonntag nicht beim Klassiker in Japan mitfahren. "Ich bin sehr enttäuscht, das Acht- Stunden-Rennen von Suzuka zu verpassen. Ich habe mich eigentlich seit dem ersten Gespräch über dieses Projekt darauf gefreut", sagte Bradl. Der einstige Moto2-Champion Bradl, eigentlich in der Superbike-WM unterwegs, hätte für das TSR-Honda-Team starten sollen. Marcel Schrötter ist trotz einer Handverletzung auf einer Suzuki dabei.