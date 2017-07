Nach einem Spitzenspiel der indonesischen Fußball-Liga ist ein 22 Jahre alter Mann von anderen Anhängern des eigenen Vereins zu Tode geprügelt worden. Der Fan von Persib Bandung wurde nach Angaben der Polizei vom Donnerstag von mehreren Männern angegriffen, die ihn fälschlicherweise für einen Anhänger des Hauptstadt-Vereins Persija Jakarta hielten. Nach dem 1:1-Unentschieden am Samstagabend in Bandung gingen sie auf den 22-Jährigen los und verletzten ihn schwer am Kopf und am Brustkorb. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er am Donnerstag starb.