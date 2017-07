Schock für Bundesligist Hertha BSC: U21-Europameister Davie Selke hat sich am Mittwoch im Training eine Verletzung am Mittelfuß zugezogen und steht seinem Team mehrere Wochen nicht zur Verfügung. Der 22 Jahre alte Angreifer, im Sommer für knapp zehn Millionen Euro von RB Leipzig an die Spree gewechselt, laboriert nach Klubangaben an einem Knochenmarködem. Dies ergab eine Untersuchung am Donnerstag. "Das ist natürlich sehr schade für uns, aber vor allem für Davie. Er ist ja voller Energie zu uns gekommen und wollte direkt Gas geben," sagte Trainer Pal Dardai.