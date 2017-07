Marco Koch hat bei der Schwimm-WM das Finale über 200 Meter Brust verpasst. Der 27 Jahre alte Weltmeister schlug im Halbfinale am Donnerstag in Budapest nach 2:09,61 Minuten an und belegte in den Halbfinals insgesamt Platz elf. Ein Riss an der Badehose habe Koch beim Rennen behindert. "Ich habe bei jedem Zug Wasser hinten reinbekommen. Am Gleiten liegt es nicht, ich weiß nicht, woran es liegt", sagte er im ZDF, blieb trotz der Pleite jedoch recht gelassen: "Ich bin immer noch der Meinung, wir sind auf dem richtigen Weg. Deswegen bin ich nicht so enttäuscht, wie man vielleicht meinen mag."