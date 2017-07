Der Münchner Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in Atlanta das Viertelfinale verpasst. Der 28-Jährige verlor im Achtelfinale gegen den an Nummer fünf gesetzten Briten Kyle Edmund 6:2, 4:6, 5:7. Edmund trifft in der Runde der besten Acht auf den topgesetzten US-Amerikaner Jack Sock. In der vergangenen Woche hatte Gojowczyk beim Rasenturnier in Newport/Rhode Island die Chance auf sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour vergeben, als er im Halbfinale am australischen Qualifikanten Matthew Ebden scheiterte.