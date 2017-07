Jana Feldkamp von der SGS Essen, der Kölner Salih Özcan und Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV werden vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. Die Talente erhalten die Auszeichnung als beste Nachwuchsspieler der Saison am 4.September in Stuttgart. Feldkamp (19) lief in der Bundesliga 34 Mal für Essen auf und spielte bei der U20-WM zum deutschen Kader. Der gleichaltrige Özcan verpasste zwar die U19-EM in diesem Jahr wegen einer Erkrankung, hat aber schon 38 Länderspiele für DFB-Juniorenteams bestritten. Der 17 Jahre alte Stürmer Arp erzielte bei der U17-EM sieben Tore in fünf Spielen.