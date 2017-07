Schwimmer Philip Heintz hat nach seinem enttäuschenden Abschneiden bei der WM in Budapest Kritik an Chefbundestrainer Henning Lambertz geäußert und eine Aussprache gefordert. Heintz wirft Lambertz vor, dass er durch eine zu hohe WM-Norm seinen Zenit zu früh in der Saison erreichen musste. Zudem beklagt er mangelndes Vertrauen in der Trainingsgestaltung. Der 26-Jährige will das Gespräch mit Lambertz allerdings erst später suchen. Er wollte "erstmal Gras über die Sache wachsen lassen". Lambertz bezeichnete die Verbal-Attacke als "kleinen Fehltritt", der "nicht nötig" gewesen sei.