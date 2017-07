Die deutschen Basketballer müssen neben den Dennis Schröder und Daniel Theis noch auf vier weitere Spieler beim ersten Lehrgang in der EM-Vorbereitung verzichten. Maik Zirbes (Fußprobleme) vom FC Bayern und Berlins Niels Giffey (Kniebeschwerden) fehlen wie angekündigt, der Göttinger Dominic Lockhart muss ebenfalls angeschlagen passen, wie der DBB mitteilte. Collegespieler Moritz Wagner sei kurzfristig von seiner Universität abberufen worden. Das Team von Coach Chris Fleming bereitet sich in Rotenburg an der Fulda bis Donnerstag auf den ersten Test gegen Belgien am Samstag in Erfurt vor.