Die Mitfavoritinnen Chantal Laboureur und Julia Sude sind bei der Beachvolleyball-WM in Wien weiter in der Er- folgsspur. inicht zu stoppen. Nach ihrem Auftaktsieg in der Vorrundengruppe B ließen die Weltranglistenzweiten am Sonntag auch den Kubanerinnen Lidiannis Echeverria Benitez/Leila Consuelo Martinez Ortega keine Chance und gewannen problemlos mit 2:0 (21:16, 21:14). Bereits am Vortag hatten sich die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sowie das neu gegründete Beach-Duo Karla Borger/Margareta Kozuch in der Gruppe D nach je zwei Siegen für die Runde der letzten 32 qualifiziert.