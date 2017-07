Britta Steffen ist ihren Weltrekord über 50 Meter Freistil los. Die Schwedin Sarah Sjöström unterbot die von Steffen 2009 in Rom aufgestellte Bestmarke am Samstag in Budapest um sechs Hundertstelsekunden. Sjöström schlug im Halbfinale in der Duna Arena nach 23,67 Sekunden an. Es war ihr zweiter Weltrekord bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest. Im Staffel-Rennen hatte sie am vergangenen Sonntag als Startschwimmerin in 51,71 Sekunden für eine neue Bestmarke über 100 Meter Freistil gesorgt.