Bundesligist Schalke 04 bleibt in der Vorbereitung auf die neue Saison weiter ungeschlagen. Zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich besiegten die Königsblauen in Mittersill den spanischen Erstligisten SD Eibar 1:0 (0:0). Entschieden wurde die Begegnung durch ein kurioses Eigentor der Spanier durch Cote, der in der 67.Minute fast von der Mittellinie aus den Ball auf seinen Torwart zurückspielen wollte. Der Keeper stand aber weit vor seinem Kasten und wurde von der Bogenlampe überrascht.