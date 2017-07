Nur eine Medaille und fünf Finalisten, aber viel Krach: Ein Jahr nach dem Olympia-Debakel von Rio sind die deutschen Schwimmer auch bei der WM in Budapest deutlich hinterher geschwommen. Zwar sieht sich der harsch kritisierte Bundestrainer Henning Lambertz auf dem richtigen Weg, der Abstand zur Weltspitze ist aber eher noch größer geworden. Die fünf Endlaufteilnahmen von Budapest - darunter zwei auf nichtolympischen Strecken - sind nur noch halb so viele wie bei der bislang schlechtesten WM 2013 in Barcelona. In Rio kam man noch auf sieben Finalteilnahmen.