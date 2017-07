Vor dem ersten Auftritt mit seinem neuen Trainer Juan Carlos Ferrero steht Alexander Zverev in der Weltrangliste so gut da wie noch nie. Der 20-Jährige kletterte um drei Plätze und geht als Nummer acht der Welt in das HartplatzTurnier in Washington. Das geht aus dem neuen Ranking hervor. In Washington wird Zverev erstmals auch von dem früheren spanischen Topspieler mit betreut, der den Trainerstab des jüngeren Zverev-Bruders nun ergänzt. Nach einem Freilos in der ersten Runde bekommt es Alexander Zverev mit dem Australier Jordan Thompson oder Ruben Bemelmans aus Belgien zu tun.