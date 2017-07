Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Washington D.C. die zweite Runde erreicht. Die Nummer vier der Setzliste bezwang Francoise Abanda aus Kanada mit 6:4, 6:4. Nächste Gegnerin ist entweder Jana Cepelova (Slowakei) oder die Belgierin Alison Van Uytvanck. Görges startete auf dem Hartplatz in der US-Hauptstadt in beiden Sätzen mit einem Break und gab den Vorsprung jeweils nicht mehr her. Vergangene Woche hatte die 28-Jährige ihr ErstrundenMatch im schwedischen Bastad aufgegeben, eine Woche zuvor hatte sie in Bukarest das Finale erreicht.