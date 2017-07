Die Stadt Los Angeles hat sich offiziell um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2028 beworben. Damit überlässt die kalifornische Metropole die Sommerspiele im Jahr 2024 der französischen Hauptstadt Paris. L.A. war der einzig verbliebene Konkurrent für die Spiele in sieben Jahren. "Das Bewerbungskomitee von Los Angeles hat heute in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) seine Absicht verkündet, 2028 die Olympischen und Paralympischen Spiele auszurichten", hieß es in einem Statement. Am 13.September soll die Vergabe auf der IOC-Session in Lima/Peru erfolgen.