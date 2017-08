Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic ist nach ihrem Erstrunden-Aus in Wimbledon beim WTA-Turnier in Washington in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die 29-Jährige gewann in der Vorbereitung auf die US Open in New York ihr Auftaktmatch gegen die Japanerin Kurumi Nara 6:4, 7:6 (7:5) und folgte damit ihrer an Nummer vier gesetzten Fed-Cup-Kollegin Julia Görges ins Achtelfinale. Petkovics nächste Gegnerin ist entweder die Kanadierin Eugenie Bouchard oder die US-Amerikanerin Christina McHale. Görges spielt gegen die Belgierin Alison van Uytvanck um den Einzug in die Runde der besten Acht.