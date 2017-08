Der frühere spanische Nationalspieler Jesus Navas kehrt in seine andalusische Heimat zurück und schließt sich seinem Jugendklub FC Sevilla an. Zuletzt hatte der 31-Jährige beim englischen Topklub Manchester City gespielt. Sein im Sommer auslaufender Vertrag war aber nicht verlängert worden. Bereits mit 15 Jahren hatte Navas in Sevilla gespielt. 2003 debütierte er in der ersten Mannschaft und kam in den folgenden zehn Jahren auf 393 Einsätze für die Andalusier. 2013 wechselte der 35-malige Nationalspieler zu den Citizens, wo er 2014 den Gewinn der englischen Meisterschaft feierte.