Mit drei Debütanten tritt das deutsche Springreiter-Team bei der EM Ende August in Göteborg an. Bei einer EM geritten ist in dem nominierten Quartett bisher nur der 43-jährige Marcus Ehning, der mit Pret A Tout starten soll. Das ZDF zeigt am 27.August das Einzelfinale der Springreiter. EM-Erfahrung als Ersatzreiter hat Philipp Weishaupt (33), der mit Convall nominiert wurde. Zum Team gehören außerdem der 23-jährigen Maurice Tebbel mit Chacco's son und Laura Klaphake mit Catch me if you can. Als Reservereiterin reist die deutsche Meisterin Simone Blum mit Alice nach Göteborg.