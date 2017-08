Vor dem Rückspiel in der 3.Qualifikationsrunde der Europa League hat der SC Freiburg Personalsorgen. Neben Manuel Gulde und Georg Niedermeier fehlen am Donnerstag bei NK Domzale (21:05 Uhr) weiterhin auch Onur Bulut und Karim Guede verletzungsbedingt. SC-Trainer Christian Streich kündigte am Mittwoch an, alle 20 derzeit gesunden Spieler mit nach Slowenien zu nehmen. Mit dem 1:0 gegen Domzale vor einer Woche hatte sich Freiburg eine ordentliche Ausgangsposition verschafft. Überstehen die Breisgauer die 3.Quali-Runde, ziehen sie in die Playoffs ein, bevor die Gruppenphase ansteht.