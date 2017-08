Der deutsche Topsprinter Julian Reus startet bei bei der am Freitag beginnenden Leichtathletik-WM in London über 100 m. Reus, mit 10,01 Sekunden deutscher Rekordhalter über diese Distanz, hätte auch über 200 m antreten können, musste sich aber laut DLV-NominierungsRichtlinien für eine Strecke entscheiden. Die Vorläufe über 100 m stehen bereits am Freitagabend an. "Die Entscheidung ist mir sehr, sehr schwer gefallen", sagte der 29-Jährige bei Radio Bochum: "Begründen kann ich die Entscheidung für die 100 m nicht, das ist eine gefühlte Entscheidung, die ich treffen musste."