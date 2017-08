Philipp Kohlschreiber steht beim ATPTurnier in Kitzbühel im Viertelfinale. Der Augsburger hatte in seinem Zweitrundenspiel gegen den Tschechen Jiri Vesely beim 6:3, 6:3 wenig Probleme. Der 33-Jährige, der am Samstag wegen einer Oberschenkelblessur im Halbfinale in Hamburg gegen Florian Mayer zurückgezogen hatte, spielt nun gegen den Serben Dusan Lajovic, der 6:4, 6:4 gegen Gilles Simon aus Frankreich gewann. Damit ist Kohlschreiber der letzte verbliebene Deutsche in Kitzbühel. Jan- Lennard Struff unterlag in seiner Achtelfinalpartie dem Brasilianer Thomaz Bellucci mit 4:6, 6:7 (3:7).