1899 Hoffenheim droht in den Playoffs zur Champions League das erwartete Hammerlos. Die fünf möglichen Gegner auf dem Weg in die Gruppenphase heißen FC Sevilla (Spanien), SSC Neapel (Italien), FC Liverpool (England), ZSKA Moskau (Russland) und Sporting Lissabon (Portugal). Das steht nach dem Abschluss der dritten Qualifikationsrunde am Mittwoch fest. Europa-Neuling Hoffenheim ist bei der Auslosung am Freitag (12.00 Uhr/ZDF-Livestream) in Nyon/Schweiz ungesetzt. Die Playoffs finden am 15./16.August und 22./23.August statt.