Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Maria Scharapowa hat ihren Start beim WTA-Turnier in Toronto abgesagt. Wie der kanadische Tennisverband mitteilte, zog die Russin wegen ihrer Verletzung am linken Arm zurück. Erst am Mittwoch hatte Scharapowa ihre Achtelfinalteilnahme beim WTA-Turnier in Stanford/USA absagen müssen. Die Verletzung wirft weitere Zweifel darüber auf, ob die 30-Jährige bei den diesjährigen US Open (28.August bis 10. September) antreten kann. Aufgrund ihrer Platzierung in der Weltrangliste (171) würde Scharapowa in New York eine Wild Card benötigen.