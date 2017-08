Der deutsche Sprinter Aleixo-Platini Menga hat seine Teilnahme an den am Freitag beginnenden Leichtathletik- Weltmeisterschaften in London abgesagt. Der 29-Jährige, der über 200 m zum Einsatz kommen sollte und auch für die 4x100-m-Staffel vorgesehen war, leidet unter Achillessehnen-Problemen. "Aufgrund einer gereizten Achillessehne bin ich nicht in der Lage, schmerzfrei zu sprinten. Dabei sein ist nicht alles, sondern die Gesundheit", teilte Menga via Facebook mit.