Alexander Zverev hat beim Hartplatzturnier in Washington das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglisten-Achte gewann in der Nacht gegen Tennys Sandgren aus den USA mit 7:5, 7:5. Nach 1:25 Stunden verwandelte er den Matchball gegen den Weltranglisten-106. In der Runde der letzten Acht bei dem mit 1,75 Millionen Dollar dotierten Turnier trifft er auf den an Nummer vier gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow. Bei den Damen steht Sabine Lisicki als dritte deutsche Tennis-Spielerin im Viertelfinale. Sie siegte am Donnerstag gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka in 1:42 Stunden mit 4:6, 6:3, 6:3.