Gut, aber noch nicht gut genug - so sieht Borussia Dortmunds neuer Trainer Peter Bosz den Leistungsstand seiner Mannschaft, nachdem sie das Supercup- Finale gegen Bayern München im Elfmeterschießen verloren hat. Dabei habe sein Team besonders in der zweiten Halbzeit Schritte nach vorne gemacht, "aber wir sind noch nicht da", sagte Bosz im Interview mit dem aktuellen sportstudio. Am Ziel angelangt sei er mit seiner Arbeit, "wenn wir attraktiv für die Fans spielen, und wenn wir unseren Gegnern klarmachen können: Okay - so wird heute gespielt."