Der frühere Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe hat bei der Leichtathletik-WM in London das Finale erreicht. Der 27-Jährige übersprang in der Qualifikation im dritten Versuch 5,70 m, das reichte für den Einzug in den Kampf um die Medaillen am Mittwoch. Eigentlich waren 5,75 m gefordert worden. "Ich bin sehr erleichtert, denn Qualifikationen haben ja immer auch ihre eigenen Gesetze", sagte Holzdeppe am ZDF-Mikrofon: "Jetzt kann ich mich in aller Ruhe auf das Finale konzentrieren." Das erreichten außer ihm auch alle anderen Medaillen-Kandidaten.