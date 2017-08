Der deutsche Meister Matthias Bühler hat bei der Leichtathletik-WM in London das Halbfinale über 110 m Hürden am Abend (21.10 Uhr MESZ) erreicht. Der 29-Jährige wurde in 13,52 Sekunden Sechster seines Vorlaufs und zog über die Zeitregel in die nächste Runde ein. Das Finale steigt am Montag. Ebenfalls im Halbfinale stehen Olympiasieger Omar McLeod (13,23/Jamaika) und Titelverteidiger Sergej Schubenkow (13,47), der nach dem Ausschluss Russlands wegen systematischen Dopingbetrugs als neutraler Athlet am Start ist. Schnellster der Vorläufe war Weltrekordler Aries Merritt (13,16/USA).