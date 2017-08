Kapitän Alexander Meier will nach seiner Leidensgeschichte in diesem Sommer noch im September oder Oktober wieder ins Mannschaftstraining von Eintracht Frankfurt einsteigen. "Ich hoffe, dass es in ein, zwei Monaten so weit ist. Eine genaue Diagnose ist aber schwierig", sagte der 34 Jahre alte Stürmer am Sonntag am Rande de Saisoneröffnungsfeier des Bundesligisten. Meier musste Ende Juni zunächst am Knöchel operiert werden, weil er beim Joggen umgeknickt war. Wenige Tage später wurde bei dem Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2014/15 auch noch eine Borreliose-Erkrankung festgestellt.