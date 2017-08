Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl ist im Finale der Leichtathletik-WM in London frühzeitig gescheitert. Nach zwei ungültigen Versuchen und 20,80 m im dritten Durchgang verpasste der 27-Jährige als Zehnter den Endkampf der besten Acht. In der Qualifikation hatte Storl noch mit 21,41 m und Platz zwei überzeugt. Weltmeister wurde der Neuseeländer Tom Walsh mit 22,03 m. In einem zerfahrenen Wettkampf, in dem kaum ein Starter an seine Vorleistungen herankam, ging Silber an Titelverteidiger Joe Kovacs (USA/21,66). Bronze holte der Kroate Stipe Zunic (21,46).