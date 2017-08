Mittelfeldspieler Kenny Prince Redondo wird Zweitligist Union Berlin in den nächsten Partien fehlen. Der 22-Jährige zog sich im Training am Samstag eine Schulterverletzung zu und wird "in den kommenden Wochen" ausfallen, wie die Köpenicker am Montag mitteilten. Eine genaue Diagnose nannte der Klub nicht. Damit steht Redondo auch in der ersten DFB-Pokalrunde beim Regionalligisten 1.FC Saarbrücken am Sonntag nicht zur Verfügung. Er war beim 4:3 in der Liga gegen Aufsteiger Holstein Kiel am Freitagabend zehn Minuten vor Schluss eingewechselt worden.