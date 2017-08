Mischa Zverev hat beim ATP-Tennis-Turnier in Montreal die 2.Runde erreicht. Der 29-Jährige besiegte zum Auftakt den slowakischen Qualifikanten Norbert Gombos nach hartem Kampf über mehr als zwei Stunden mit 6:4, 6:7 (5:7), 6:3 und trifft nun auf den Bulgaren Grigor Dimitrow. Auch Mischas Bruder Alexander tritt bei dem mit 4,6 Millionen Dollar dotierten Turnier an und ist an Nummer vier gesetzt. Erst am Sonntag hatte Alexander Zverev beim Turnier in Washington seinen vierten ATP-Tour-Sieg des Jahres gefeiert.