Deutschlands Rekord-Turnerin Elisabeth Seitz wird bei den Weltmeisterschaften in Montreal vom 2. bis 8.Oktober nicht im Mehrkampf an den Start gehen. "Derzeit ist an den Mehrkampf noch nicht zu denken. Nach meinen Rückenproblemen muss ich zunächst am Barren wieder mein altes Leistungsniveau erreichen", sagte die Olympia-Vierte. Vor vier Wochen hatte die 23-Jährige öffentlich gemacht, dass sie seit geraumer Zeit Schmerzen im Rücken plagen. Danach absolvierte sie ein umfangreiches Reha- und Physiotherapie-Programm. Bei der WM gilt sie als deutsche MedaillenHoffnung am Stufenbarren.