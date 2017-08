Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen und Pokalsieger THW Kiel starten mit Kracherspielen in die Gruppenphase der Champions League. Die Mannheimer erwarten zum Auftakt der Gruppe A am 17.September den spanischen Topklub FC Barcelona, die Kieler empfangen in der Gruppe B am gleichen Tag den Vorjahresfinalisten Paris St.Germain mit DHB-Kapitän Uwe Gensheimer. Das geht aus dem am Dienstag von der Europäischen Handball-Föderation veröffentlichten Spielplan hervor. Bereits am 16.September bestreitet FlensburgHandewitt sein erstes Gruppenspiel gegen den dänischen Meister Aalborg.