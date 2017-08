Die deutschen U19-Frauen haben das Eröffnungsspiel der Fußball-EM in Nordirland gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainerin Maren Meinert besiegte Schottland in Belfast durch die Tore von Giulia Gwinn, Annalena Rieke und der eingewechselten Ereleta Memeti mit 3:0 (2:0). Am Freitag trifft das DFB-Team in Por- tadown auf Spanien, bevor es am Montag in Ballymena zum Abschluss der Gruppenphase gegen Nordirland geht. Deutschland ist bei der U19-EM der Frauen mit sechs Titeln Rekordsieger. Titelverteidiger ist Frankreich, das 2016 in der Slowakei seinen vierten Titel feierte.