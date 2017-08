Die US PGA Championship, bislang das vierte und letzte Major-Turnier der Golfprofis, wird ab 2019 statt wie bisher im August bereits im Mai ausgetragen. Dies erklärte der US-Verband PGA of America in Charlotte, wo ab Donnerstag die 99.Austragung des hochkarätig besetzten Turniers beginnen wird. Die 101.US PGA Championship vom 16. bis 19.Mai in Farmingdale/New York ist 2019 somit das zweite Major der Saison nach dem US Masters, das traditionell im April in Augusta/Georgia ausgetragen wird. Es folgen die US Open im Juni und die British Open im Juli.