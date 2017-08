Wayde van Niekerk aus Südafrika hat bei der Leichtathletik-WM den ersten Teil seiner Double-Mission erfüllt. Der Olympiasieger und Weltrekordler verteidigte in 43,98 Sekunden seinen Titel über 400 m erfolgreich. Hinter dem 25-Jährigen gewann Steven Gardiner von den Bahamas (44,41) Silber, Bronze ging an Abdalelah Haroun aus Katar (44,48). an. Nach den 400 m will van Niekerk auch über 200 m am Donnerstag gewinnen. Der stark eingeschätzte Isaac Makwala aus Botswana hatte das Finale wegen Magen-Darm-Problemen verpasst. Makwala musste für 48 Stunden in Quarantäne, die erst am Mittwoch um 14 Uhr endet.