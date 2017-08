Großbritannien wird bei der EM Ende August in Göteborg überraschend kein Team für die Mannschafts-Wertung der Springreiter melden. Das Vereinigte Königreich, zuletzt 2013 in Herning/Dänemark Europameister, wird im Springen nur durch die beiden Einzelstarter Michael und William Whitaker vertreten sein. Der britische Verband nannte seine Entscheidung selbst "sehr ungewöhnlich" und begründete sie mit der Konzentration auf die internationale Nationenpreis-Serie. In dieser sei man in den vergangenen Monaten nicht so erfolgreich gewesen wie erhofft.