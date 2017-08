Nationalspieler Antonio Rüdiger geht seine neue Aufgabe beim englischen Meister FC Chelsea mit viel Respekt an. "Jetzt muss ich mir hier erst mal mein Standing erarbeiten. Die Jungs sind Meister geworden, also muss ich mich erst mal unterordnen", sagte der Abwehrspieler im kicker-Interview. Rüdiger war im Sommer vom AS Rom zum ehemaligen Champions-League-Sieger gewechselt. Ich bin erst knapp zwei Wochen da, alles braucht seine Zeit. Es liegt an mir, wie ich mich im Training präsentiere", sagte Rüdiger. Chelsea startet am Samstag gegen den FC Burnley in die neue Saison der Premier League.