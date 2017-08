Das deutsche Leichtathletik-Team hofft bei der WM in London am Freitag auf die zweite Medaille. Gesa Krause geht als WM-Dritte von 2015 und Europameisterin ins Rennen über 3000 Meter Hindernis. Allerdings sind die Asse aus Afrika traditionell Favoriten. Bislang hat der DLV nur einmal Silber durch Siebenkämpferin Carolin Schäfer gewonnen. Am achten WM-Tag geht es für die Zehnkämpfer los. Rico Freimuth führt die Weltbestenliste mit 8663 Punkten an, auch Kai Kazmirek gilt als Medaillenkandidat. Die "Könige der Athleten" suchen den Nachfolger des zurückgetretenen Ashton Eaton.