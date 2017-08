Motorrad-Pilot Marcel Schrötter verzichtet verletzungsbedingt auf einen Start beim Österreich-Grand-Prix am Wochenende in Spielberg. Kurz nach seiner am Montag erfolgten Operation an der linken Hand wegen eines Kahnbeinbruchs möchte Schrötter der Verletzung Zeit zur Heilung geben. "Ich bin so kurz nach der Operation einfach nicht in der Verfassung dazu, die Schmerzen sind im Moment noch ziemlich stark", sagte Schrötter. Ursprünglich wollte Schrötter im ersten Training am Freitagvormittag testen, ob er uneingeschränkt fahren kann.