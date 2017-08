Sprinterin Rebekka Haase hat in London das WM-Finale über 200 m verpasst. Die deutsche Meisterin von 2014 und 2015 sprintete in 23,03 Sekunden auf Platz vier ihres Halbfinal-Laufs, das reichte nicht zum Einzug in den Endlauf am Freitag (22.50 Uhr MESZ/ARD). Am Ende fehlten Haase 18 Hundertstelsekunden. "Ich ärgere mich, weil ich in der Kurve einen blöden Fehler gemacht habe", sagte Haase. Titelverteidigerin und Europarekordlerin Dafne Schippers (Niederlande) zog in 22,49 Sekunden ebenso locker ins Finale ein wie 400-m-Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo (22,49/Bahamas).