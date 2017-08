Angelique Kerber hat beim WTA-Tennisturnier in Toronto den Einzug ins Vier- telfinale verpasst. Die WeltranglistenDritte unterlag am Donnerstag gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephens klar mit 2:6, 2:6. Für die 29-jährige Kielerin ist die Achtelfinal-Niederlage ein weiterer Rückschlag in dieser Saison. Das mit rund 2,4 Millionen Dollar dotierte Hartplatz-Turnier dient zur Vorbereitung auf die US Open, die am 28. August in New York beginnen. Im vergangenen Jahr konnte sich Kerber dort ihren zweiten Grand-Slam-Titel sichern.