Trainer Dieter Hecking mahnt zur Wachsamkeit - nach einer zähen Vorbereitung geht Borussia Mönchengladbach die DFBPokal-Pflichtaufgabe am Freitag bei Rot-Weiss Essen mit Respekt an. "RWE hat eine gute Mannschaft. Es wird sicher ein Spiel, welches man nicht im Vorbeigehen gewinnt", so Hecking. Neben dem Spiel in Essen steht noch die Partie des Drittligisten Karlsruher SC gegen Leverkusen mit dem neuen Coach Heiko Herrlich an. Außerdem empfängt im Zweitligaduell Holstein Kiel die Braunschweiger Eintracht und Regionalligist TuS Kobelnz tritt zum "Heimspiel" gegen Dynamo Dresden in Zwickau an.